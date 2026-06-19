Jangan Takut Jomblo, Deretan Weton Ini Diyakini Enteng Jodoh Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, terdapat beberapa kelompok neptu weton yang dipercaya memiliki peluang lebih besar dalam urusan asmara dan pasangan hidup. Mereka diyakini lebih mudah menemukan sosok yang sesuai untuk membangun hubungan yang harmonis dan langgeng.

Pemilik neptu weton ini sering dikaitkan dengan karakter yang menyenangkan, sehingga lebih mudah menjalin kedekatan dengan orang lain. Kemampuan berinteraksi yang baik membuat mereka relatif mudah membangun hubungan, baik dalam lingkup pertemanan maupun percintaan.

Sikap yang hangat, penuh perhatian, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka disenangi banyak orang. Karakter tersebut dipercaya dapat membuka peluang lebih besar untuk menemukan pasangan yang cocok.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kanal YouTube Fitka Channel, terdapat empat golongan neptu weton yang disebut memiliki potensi kuat dalam urusan jodoh menurut Primbon Jawa.

1. Neptu 11 Senin Pon dan Selasa Kliwon merupakan hari kelahiran dengan neptu 11 yang masuk dalam kategori lintasan "lakune Aras tuding".

Mereka yang lahir pada kedua hari tersebut memiliki sifat seperti jari telunjuk yang selalu menjadi perhatian dalam berbagai hal.

Para pemilik hari lahir ini memiliki pesona yang mencolok di antara lawan jenisnya tanpa harus berusaha keras.

Dalam pencarian pasangan hidup, mereka biasanya tidak perlu berjuang terlalu banyak karena sudah memiliki daya tarik alami.

Keistimewaan orang-orang dengan kelahiran Senin Pon dan Selasa Kliwon adalah kemampuan mereka untuk terlihat menonjol bahkan dalam keramaian.