Kaya dari Hasil Usaha, 10 Weton Ini Bakal Mengalami Lonjakan Rezeki di Tahun Ini Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Menurut Primbon Jawa, tahun ini dipercaya menjadi periode yang sangat baik bagi beberapa weton. Mereka disebut berpotensi mengalami peningkatan rezeki yang signifikan serta memperoleh banyak peluang yang dapat membawa kemajuan dalam kehidupan.

Aliran keberuntungan dan kesempatan baru diyakini datang lebih mudah, sehingga kondisi keuangan mereka berpeluang menjadi lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dalam perhitungan primbon, beberapa weton bahkan dianggap sedang berada dalam masa keberuntungan yang kuat, terutama dalam hal rezeki dan kekayaan.

Karena itu, tahun ini dipandang sebagai waktu yang tepat bagi mereka untuk meraih perubahan positif dan meningkatkan taraf hidup. Berdasarkan penjelasan dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat lima weton tibo ratu yang dipercaya akan memperoleh kekayaan dan rezeki berlipat ganda tahun ini menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pahing Rabu Pahing memiliki neptu 16, gabungan dari hari Rabu (7) dan pasaran Pahing (9). Weton ini berada di bawah naungan “lakuning lintang” yang mencerminkan pribadi bijaksana, berwibawa, dan memiliki jiwa kepemimpinan meski kadang bersifat keras kepala.

Mereka memiliki kecakapan dalam mengelola keuangan sehingga selalu berada dalam kondisi berkecukupan.

Tahun ini, pemilik weton Rabu Pahing akan mendapatkan kejutan positif di bidang keuangan, khususnya bagi yang berkecimpung dalam wirausaha, perdagangan, atau industri kreatif.

2. Sabtu Pon Sabtu Pon memiliki neptu 16, berasal dari hari Sabtu (9) dan pasaran Pon (7). Pribadi dengan weton ini umumnya baik hati, teliti, pemurah, namun cenderung keras, boros, dan menggemari kemewahan.

Mereka memiliki filosofi “amot ujar bece” yang berarti tidak membenci saat dicaci dan tidak sombong saat dipuji.

Keberuntungan besar akan mengalir dari arah tak terduga bagi pemilik weton ini, terutama dalam bidang bisnis dan investasi berkat insting bisnis mereka yang tajam.