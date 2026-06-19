Penuh Keberuntungan, 5 Weton Lakuning Lintang Ini Punya Takdir Gemilang Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Menurut Primbon Jawa, weton lakuning lintang melambangkan seseorang yang lahir dengan karakter seperti bintang yang bersinar terang. Orang dengan weton ini dipercaya memiliki daya tarik alami, membawa keberuntungan, serta memiliki jalan hidup yang baik.

Kehadirannya sering dianggap membawa pengaruh positif bagi orang-orang di sekitarnya, baik dalam bentuk rezeki, kebahagiaan, maupun kemajuan hidup. Karena itu, weton lakuning lintang kerap dikaitkan dengan nasib yang cerah dan masa depan yang menjanjikan.

Berdasarkan penjelasan dari kanal YouTube Energi Weton, terdapat lima weton lakuning lintang yang dipercaya memiliki keberuntungan besar dan takdir yang gemilang menurut Primbon Jawa.

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1. Minggu Pon Mereka yang terlahir pada Minggu Pon memiliki neptu 13 yang mencerminkan kekuatan dan ketegasan dalam setiap langkah hidupnya.

Sejak kecil, pribadi dengan hari kelahiran ini sudah menunjukkan bakat kepemimpinan alami yang membuat mereka menonjol di antara yang lain.

Individu dengan kombinasi hari ini cenderung mandiri dan lebih nyaman mengambil keputusan sendiri tanpa banyak campur tangan orang lain.

Dalam dimensi spiritual, Minggu Pon berada di bawah naungan energi matahari yang memancarkan cahaya terang, memberikan kemampuan menginspirasi banyak orang di sekitarnya.

Salah satu ciri khas mereka adalah sifat keras kepala dan sulit menerima pendapat yang bertentangan dengan pemikiran mereka.

Di era modern, orang-orang dengan hari kelahiran ini sering ditemukan menduduki posisi penting dalam berbagai bidang seperti bisnis, politik, hingga militer.