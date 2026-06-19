Naungan Tunggak Semi! 3 Weton Ini Tingkat Kemakmuran Rezeki Tertinggi Menurut Primbon Jawa

Weton Tunggak Semi tingkat kemakmuran rezeki tertinggi menurut primbon jawa./Magnific/ benzoix
JawaPos.com – Menurut primbon Jawa, terdapat tiga weton Tunggak Semi yang diprediksi memiliki tingkat kemakmuran tertinggi di antara 35 weton lainnya.
Ketiga weton ini diramalkan selalu dilimpahi rezeki melimpah yang terus mengalir tanpa pernah berhenti sepanjang hidupnya.
Menurut ilmu Titen Jawa yang menjadi bagian dari primbon Jawa, weton seseorang mencerminkan peruntungan dan rezeki hidupnya.
Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada Jumat (19/6), berikut tiga weton dengan tingkat kemakmuran tertinggi yang diramalkan akan mujur dan hidup berkecukupan hingga akhir hayat..
Baca Juga: Dilepas Kemenpora, Bintang Sinaga Bertekad Bawa Tim Garuda Muda Indonesia Jadi Terbaik pada Turnamen di Vietnam
1. Selasa Pon
Weton Selasa Pon memiliki neptu weton 10, hasil perpaduan hari Selasa berneptu 3 dan pasaran Pon berneptu 7.
Weton ini termasuk salah satu yang paling beruntung karena selama hidupnya selalu diliputi kebahagiaan yang tiada batas.
Selasa Pon berada di bawah naungan Tunggak Semi yang membawa jaminan rezeki cukup bahkan lebih dalam setiap fase kehidupan.
Naungan Tunggak Semi ini menjadi sumber utama mengapa Selasa Pon selalu mendapatkan kecukupan rezeki di sepanjang perjalanan hidupnya.
Tingkat kemakmuran yang dimiliki weton ini terbilang sangat tinggi dibandingkan banyak weton lain dalam primbon Jawa.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa