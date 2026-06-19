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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 19 Juni 2026 | 18.45 WIB

Naungan Tunggak Semi! 3 Weton Ini Tingkat Kemakmuran Rezeki Tertinggi Menurut Primbon Jawa

Weton Tunggak Semi tingkat kemakmuran rezeki tertinggi menurut primbon jawa./Magnific/ benzoix - Image

Weton Tunggak Semi tingkat kemakmuran rezeki tertinggi menurut primbon jawa./Magnific/ benzoix

JawaPos.com – Menurut primbon Jawa, terdapat tiga weton Tunggak Semi yang diprediksi memiliki tingkat kemakmuran tertinggi di antara 35 weton lainnya.

Ketiga weton ini diramalkan selalu dilimpahi rezeki melimpah yang terus mengalir tanpa pernah berhenti sepanjang hidupnya.

Menurut ilmu Titen Jawa yang menjadi bagian dari primbon Jawa, weton seseorang mencerminkan peruntungan dan rezeki hidupnya.

Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada Jumat (19/6), berikut tiga weton dengan tingkat kemakmuran tertinggi yang diramalkan akan mujur dan hidup berkecukupan hingga akhir hayat..

1. Selasa Pon

Weton Selasa Pon memiliki neptu weton 10, hasil perpaduan hari Selasa berneptu 3 dan pasaran Pon berneptu 7.

Weton ini termasuk salah satu yang paling beruntung karena selama hidupnya selalu diliputi kebahagiaan yang tiada batas.

Selasa Pon berada di bawah naungan Tunggak Semi yang membawa jaminan rezeki cukup bahkan lebih dalam setiap fase kehidupan.

Naungan Tunggak Semi ini menjadi sumber utama mengapa Selasa Pon selalu mendapatkan kecukupan rezeki di sepanjang perjalanan hidupnya.

Tingkat kemakmuran yang dimiliki weton ini terbilang sangat tinggi dibandingkan banyak weton lain dalam primbon Jawa.

Editor: Hanny Suwindari
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