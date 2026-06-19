15 Weton Ini Punya Kekayaan dan Keberuntungan Paling Besar Menurut Primbon Jawa, Apa Saja?

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki karakter istimewa yang sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kemakmuran. Weton-weton tersebut bahkan kerap dianggap memiliki sifat layaknya keturunan bangsawan karena membawa pengaruh positif dalam perjalanan hidupnya.

Pemilik weton ini diyakini memiliki daya tarik alami yang membuat mereka lebih mudah memperoleh peluang, meraih kesuksesan, dan mendapatkan penghargaan dari lingkungan sekitar. Selain berpotensi mencapai kestabilan finansial, mereka juga dikenal memiliki sikap berwibawa yang membuatnya disegani banyak orang.

Tidak hanya unggul dalam aspek materi, weton tertentu disebut memiliki kemampuan untuk membangun kehidupan yang lebih terarah dan penuh pencapaian. Karakter serta energi positif yang melekat pada diri mereka dipercaya menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan tersebut.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kanal YouTube Panggilan Leluhur, terdapat 15 weton yang disebut memiliki potensi keberuntungan dan kekayaan menurut pandangan Primbon Jawa.

1. Minggu Wage Minggu Wage memiliki jumlah neptu 9 yang berasal dari hari Minggu (5) dan pasaran Wage (4).

Seseorang dengan Minggu Wage dikenal memiliki jiwa kepemimpinan alami, tekun bekerja, mandiri, dan berpengaruh besar di tengah masyarakat sehingga sering dijadikan tempat bertanya, dimintai pendapat, dan dijadikan panutan.

Dalam kitab Primbon Jawa, Minggu Wage merupakan simbol pribadi yang ditakdirkan membawa berkat dari langit dan restu dari bumi, dengan rezeki yang seringkali datang tanpa harus dikejar layaknya sungai yang terus mengalir meski batu mencoba menghalangi.

2. Selasa Pon Selasa Pon memiliki jumlah neptu 10 yang berasal dari hari Selasa (3) dan pasaran Pon (7).

Pemilik Selasa Pon dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menilai dan menghadapi hidup, bukan tipe yang mengikuti arus, melainkan pribadi yang berani menempuh jalan kebenaran meski banyak yang berseberangan dengan pendapat mereka.