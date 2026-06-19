Pemimpin Sejati! 3 Weton Ini Ditakdirkan Jadi Bos Besar dengan Usaha Sendiri Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat tiga weton yang dipercaya memiliki jiwa pemimpin kuat dan ditakdirkan jadi bos sejak lahir.

Ketiga weton ini dianggap tidak cocok menjadi bawahan karena karakter alami mereka lebih condong sebagai pengambil keputusan.

Menurut ilmu Titen Jawa, primbon Jawa menyebutkan bahwa weton ini akan lebih sukses saat memimpin usaha sendiri.

Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada Jumat (19/6), berikut tiga weton ini ditakdirkan jadi pemimpin atau bos besar menurut primbon jawa.

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1. Rabu Pahing

Weton Rabu Pahing memiliki neptu weton 16 dan dikenal sebagai sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan sangat kuat.

Ketika menempati posisi sebagai bos, Rabu Pahing mampu membawa keuntungan bagi dirinya sendiri maupun anggota timnya.

Weton ini sangat cocok membangun usaha sendiri dan menjadi pemimpin bagi perusahaan yang ia dirikan sendiri.

Jika ditempatkan sebagai pegawai, Rabu Pahing cenderung sering berdebat dengan atasan karena punya cara sendiri dalam bekerja.