Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 19 Juni 2026 | 17.41 WIB

Pemimpin Sejati! 3 Weton Ini Ditakdirkan Jadi Bos Besar dengan Usaha Sendiri Menurut Primbon Jawa

weton ini ditakdirkan jadi pemimpin atau bos besar dari usaha sendiri menurut primbon jawa / foto : Magnific/ pressfoto - Image

weton ini ditakdirkan jadi pemimpin atau bos besar dari usaha sendiri menurut primbon jawa / foto : Magnific/ pressfoto

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat tiga weton yang dipercaya memiliki jiwa pemimpin kuat dan ditakdirkan jadi bos sejak lahir.

Ketiga weton ini dianggap tidak cocok menjadi bawahan karena karakter alami mereka lebih condong sebagai pengambil keputusan.

Menurut ilmu Titen Jawa, primbon Jawa menyebutkan bahwa weton ini akan lebih sukses saat memimpin usaha sendiri.

Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada Jumat (19/6), berikut tiga weton ini ditakdirkan jadi pemimpin atau bos besar menurut primbon jawa.

1. Rabu Pahing

Weton Rabu Pahing memiliki neptu weton 16 dan dikenal sebagai sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan sangat kuat.

Ketika menempati posisi sebagai bos, Rabu Pahing mampu membawa keuntungan bagi dirinya sendiri maupun anggota timnya.

Weton ini sangat cocok membangun usaha sendiri dan menjadi pemimpin bagi perusahaan yang ia dirikan sendiri.

Jika ditempatkan sebagai pegawai, Rabu Pahing cenderung sering berdebat dengan atasan karena punya cara sendiri dalam bekerja.

Pemilik weton ini tidak segan menunjukkan perlawanan ketika hasil kerjanya tidak dihargai atau arahannya tidak sesuai.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
8 Weton Anak Perempuan yang Sukses dan Kaya Dengan Masa Depan Cerah Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

8 Weton Anak Perempuan yang Sukses dan Kaya Dengan Masa Depan Cerah Menurut Primbon Jawa

Jumat, 19 Juni 2026 | 17.40 WIB

4 Weton Anak yang Angkat Derajat Orang Tua dengan Rezeki Berlimpah Saat Dewasa Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

4 Weton Anak yang Angkat Derajat Orang Tua dengan Rezeki Berlimpah Saat Dewasa Menurut Primbon Jawa

Jumat, 19 Juni 2026 | 17.28 WIB

Semakin Diragukan, Semakin Bersinar! Inilah 7 Weton yang Berpotensi Meraih Kesuksesan Besar - Image
Zodiak

Semakin Diragukan, Semakin Bersinar! Inilah 7 Weton yang Berpotensi Meraih Kesuksesan Besar

Jumat, 19 Juni 2026 | 03.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

7

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

10

Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore