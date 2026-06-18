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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 19 Juni 2026 | 03.00 WIB

Semakin Diragukan, Semakin Bersinar! Inilah 7 Weton yang Berpotensi Meraih Kesuksesan Besar

Ilustrasi weton yang sukses besar (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang sukses besar (Magnific)

JawaPos.com - Keraguan dari orang lain sering kali menjadi pengalaman yang pernah dirasakan banyak orang. 

Tidak sedikit individu yang harus menghadapi cibiran, diremehkan, atau dianggap tidak mampu mencapai sesuatu yang besar. 

Namun dalam banyak kisah kehidupan, justru mereka yang sering diragukan mampu membuktikan kemampuannya dan meraih keberhasilan yang tidak disangka-sangka. 

Dalam tradisi Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki karakter kuat yang membuat mereka mampu bangkit dari berbagai tantangan dan akhirnya mencapai kesuksesan besar.

Kepercayaan mengenai weton telah menjadi bagian dari budaya Jawa selama berabad-abad. 

Setiap weton diyakini memiliki watak dan perjalanan hidup yang berbeda. Beberapa weton disebut memiliki mental baja, ketekunan tinggi, dan semangat juang yang luar biasa. 

Sifat-sifat inilah yang dipercaya membantu mereka tetap melangkah maju meskipun sering menghadapi keraguan dari lingkungan sekitar.

Tentu saja, kesuksesan tidak ditentukan oleh weton semata. Kerja keras, disiplin, keberanian mengambil peluang, dan kemauan untuk terus belajar tetap menjadi faktor utama dalam meraih impian. 

Dilansir dari kanal Youtube Bara Raja Cirebon, inilah tujuh weton berikut sering dikaitkan dengan kemampuan bangkit dari keraguan dan meraih keberhasilan yang besar.

1. Senin Wage

Editor: Candra Mega Sari
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