8 Weton Anak Perempuan yang Sukses dan Kaya Dengan Masa Depan Cerah Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat delapan weton anak perempuan yang diramalkan memiliki masa depan cerah, sukses, dan kaya.

Kedelapan weton anak perempuan ini diprediksi tidak perlu cemas soal rezeki karena keberuntungan sudah digariskan sejak lahir.

Setiap weton memiliki naungan khas yang membentuk karakter unggul sebagai modal utama meraih sukses dan kaya di masa depan.

Primbon Jawa mencatat bahwa potensi besar setiap weton anak perempuan ini akan semakin berkembang seiring pertumbuhan dan kerja kerasnya.

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Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada Jumat (19/6), berikut delapan weton anak perempuan yang sukses dan kaya dengan masa depan cerah menurut primbon jawa.

1. Minggu Wage

Weton anak perempuan Minggu Wage berneptu 9 dan berada di bawah naungan lakuning angin yang membentuk karakter lincah dan berenergi.

Tiga naungan sekaligus yaitu waseso segoro, ginuron garingan, dan jati kayu menjamin rezeki berlimpah, kehormatan, dan keberuntungan sepanjang hidup.

Kombinasi tiga naungan ini menjadikan Minggu Wage anak perempuan dengan potensi rezeki dan masa depan cerah yang sangat lengkap.