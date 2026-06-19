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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 19 Juni 2026 | 17.28 WIB

4 Weton Anak yang Angkat Derajat Orang Tua dengan Rezeki Berlimpah Saat Dewasa Menurut Primbon Jawa

weton anak yang angkat derajat orang tua dengan rezeki berlimpah menurut primbon jawa / foto : Magnific/ jcomp - Image

weton anak yang angkat derajat orang tua dengan rezeki berlimpah menurut primbon jawa / foto : Magnific/ jcomp

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat empat weton anak yang diramalkan akan mengangkat derajat orang tua saat tumbuh dewasa.

Keempat weton anak ini tidak hanya membawa rezeki berlimpah bagi diri sendiri tetapi juga mengangkat status sosial dan finansial keluarga.

Ilmu titen Jawa mencatat bahwa anak-anak dengan weton ini meski awalnya terlihat biasa saja namun kelak membawa nama keluarga menjadi mulia.

Primbon Jawa meyakini bahwa naungan kuat yang menyertai setiap weton anak menjadi penentu besar perjalanan hidup dan rezeki mereka.

Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada  Jumat (19/6), berikut empat weton anak yang angkat derajat orang tua dengan rezeki berlimpah saat dewasa menurut primbon jawa.

1. Minggu Wage

Weton anak Minggu Wage berada di bawah naungan waseso segoro yang berarti anak ini akan memiliki rezeki seluas lautan.

Naungan tersebut juga membentuk karakter yang bijaksana dan berbudi pekerti luhur sebagai bekal utama dalam menjalani kehidupan.

Dua anugerah tambahan yang menyertai weton ini adalah ginuron garingan dan jati kayu yang sama-sama membawa keistimewaan besar.

Ginuron garingan bermakna sosok pengayom yang baik, dihormati, dan disegani oleh banyak orang di lingkungannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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