9 Weton yang Diyakini Akan Hidup Nyaman dan Berkecukupan hingga Akhir Usia

JawaPos.com - Kehidupan yang nyaman, tenang, dan berkecukupan hingga masa tua menjadi harapan banyak orang.

Setelah melewati berbagai tantangan, bekerja keras, dan mengumpulkan pengalaman hidup, setiap orang tentu ingin menikmati hari-hari yang lebih damai tanpa dibayangi masalah ekonomi.

Dalam tradisi Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki potensi besar untuk mencapai kondisi tersebut karena karakter dan watak yang mendukung datangnya rezeki serta kemapanan.

Kepercayaan mengenai weton telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya Jawa yang masih menarik untuk dibahas hingga saat ini.

Setiap weton diyakini membawa energi, sifat, dan kecenderungan perjalanan hidup yang berbeda.

Beberapa weton disebut memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola rezeki, membangun kestabilan ekonomi, dan menjaga kesejahteraan dalam jangka panjang.

Meskipun demikian, kemakmuran tidak datang hanya karena weton semata. Kerja keras, kedisiplinan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, serta kemampuan memanfaatkan peluang tetap menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan seseorang.

Dilansir dari kanal Youtube Bara Raja Cirebon, inilah sembilan weton yang diyakini akan hidup nyaman dan berkecukupan hingga akhir usia menurut kepercayaan Primbon Jawa.

1. Senin Legi