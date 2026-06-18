9 Weton yang Diyakini Akan Hidup Nyaman dan Berkecukupan hingga Akhir Usia

Ilustrasi weton yang hidup berkecukupan (Magnific)
JawaPos.com - Kehidupan yang nyaman, tenang, dan berkecukupan hingga masa tua menjadi harapan banyak orang.
Setelah melewati berbagai tantangan, bekerja keras, dan mengumpulkan pengalaman hidup, setiap orang tentu ingin menikmati hari-hari yang lebih damai tanpa dibayangi masalah ekonomi.
Dalam tradisi Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki potensi besar untuk mencapai kondisi tersebut karena karakter dan watak yang mendukung datangnya rezeki serta kemapanan.
Kepercayaan mengenai weton telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya Jawa yang masih menarik untuk dibahas hingga saat ini.
Setiap weton diyakini membawa energi, sifat, dan kecenderungan perjalanan hidup yang berbeda.
Beberapa weton disebut memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola rezeki, membangun kestabilan ekonomi, dan menjaga kesejahteraan dalam jangka panjang.
Baca Juga:Rezeki Tak Pernah Putus! 10 Weton Ini Dipercaya Menikmati Masa Tua Penuh Kemakmuran dan Kebahagiaan
Meskipun demikian, kemakmuran tidak datang hanya karena weton semata. Kerja keras, kedisiplinan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, serta kemampuan memanfaatkan peluang tetap menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan seseorang.
Dilansir dari kanal Youtube Bara Raja Cirebon, inilah sembilan weton yang diyakini akan hidup nyaman dan berkecukupan hingga akhir usia menurut kepercayaan Primbon Jawa.
1. Senin Legi
Senin Legi dikenal sebagai weton yang memiliki sifat sabar, tekun, dan penuh tanggung jawab.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan