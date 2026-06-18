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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 19 Juni 2026 | 02.53 WIB

Kehidupan Semakin Stabil dan Menjanjikan! 6 Weton Ini Disebut Berpotensi Meraih Kekayaan yang Berkelanjutan

Ilustrasi weton yang berpotensi meraih kekayaan (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang berpotensi meraih kekayaan (Magnific)

JawaPos.com - Kehidupan yang stabil secara finansial merupakan impian banyak orang. 

Bukan hanya memiliki penghasilan yang cukup, tetapi juga kemampuan menjaga dan mengembangkan rezeki agar terus bertumbuh dari waktu ke waktu. 

Dalam tradisi Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki karakter yang mendukung terciptanya kemapanan jangka panjang sehingga berpotensi meraih kekayaan yang berkelanjutan.

Kepercayaan mengenai weton telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Jawa. 

Setiap weton diyakini memiliki watak, kelebihan, dan kecenderungan perjalanan hidup yang berbeda. 

Beberapa weton disebut lebih mudah membangun kesuksesan karena memiliki sifat disiplin, tekun, pandai mengelola peluang, serta mampu mempertahankan hasil yang telah diperoleh.

Meski demikian, ramalan weton bukanlah jaminan pasti. Keberhasilan tetap ditentukan oleh usaha, kerja keras, doa, dan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan yang tepat. 

Namun, karakter yang dikaitkan dengan weton tertentu sering dianggap sebagai modal penting untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, inilah enam weton yang disebut berpotensi meraih kekayaan yang berkelanjutan menurut pandangan Primbon Jawa.

1. Senin Legi

Editor: Candra Mega Sari
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