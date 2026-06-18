Keberuntungan Finansial Menguat! 7 Weton Ini Dipercaya Sulit Jauh dari Kemakmuran dan Kemapanan

JawaPos.com - Kemapanan finansial menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai banyak orang dalam hidup.

Ketika penghasilan terus meningkat, peluang usaha semakin terbuka, dan kondisi ekonomi menjadi lebih stabil, kehidupan pun terasa lebih tenang dan nyaman.

Dalam tradisi Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki karakter serta energi keberuntungan yang membuat mereka lebih mudah mendekati kemapanan dibandingkan weton lainnya.

Kepercayaan mengenai weton telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Jawa.

Setiap weton diyakini memiliki sifat, watak, dan perjalanan hidup yang berbeda-beda.

Beberapa weton bahkan sering dikaitkan dengan kemampuan menarik rezeki, membangun usaha, serta mengelola keuangan dengan baik sehingga peluang untuk hidup berkecukupan menjadi lebih besar.

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Meskipun demikian, ramalan weton bukanlah jaminan pasti. Keberhasilan tetap membutuhkan kerja keras, kesabaran, dan kemampuan memanfaatkan peluang yang datang.

Namun, banyak orang percaya bahwa karakter bawaan yang dimiliki weton tertentu dapat menjadi modal penting dalam meraih kehidupan yang lebih sejahtera.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, inilah tujuh weton yang dipercaya sulit jauh dari kemapanan karena keberuntungan finansialnya yang terus menguat.