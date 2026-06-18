5 Weton Darah Biru Ningrat yang Tidak Pernah Susah dan Rezeki Berlimpah Menurut Primbon Jawa

weton darah biru ningrat yang tidak pernah susah dan rezeki berlimpah menurut primbon jawa../Magnific/ freepik
JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat lima weton yang diramalkan memiliki nasib dan rezeki seperti keturunan darah biru ningrat atau bangsawan.
Kelima weton ini diprediksi tidak pernah susah karena selalu dikelilingi rezeki berlimpah dan keberuntungan yang terus mengalir.
Predikat darah biru ningrat dalam primbon Jawa bukan soal keturunan keluarga, melainkan soal karakter dan garis rezeki yang mulia.
Masing-masing weton memiliki naungan khusus yang menjadi sumber rezeki berlimpah dan kebahagiaan sepanjang hidupnya.
Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada Kamis (18/6), berikut lima weton darah biru ningrat yang tidak pernah susah dan rezeki berlimpah menurut primbon jawa.
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1. Selasa Pon
Weton Selasa Pon masuk dalam jajaran weton paling beruntung dalam primbon Jawa dan diprediksi tidak pernah susah seumur hidup.
Weton ini berada di bawah naungan tunggak semi yang bermakna selalu mendapatkan rezeki yang cukup banyak tanpa pernah terputus.
Naungan dandang waktu yang juga menyertai bermakna hidupnya diselimuti kebahagiaan yang bertahan hingga usia lanjut.
Dua naungan sekaligus ini menjadikan Selasa Pon sosok yang hidupnya dipenuhi keberuntungan rezeki tanpa batas dan kebahagiaan.
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