9 Neptu Weton Akan Sukses Kaya Raya di Usia 40-50 Tahun Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, setiap neptu weton memiliki pola fase kesuksesan yang berbeda-beda dalam perjalanan hidupnya.

Sembilan kelompok neptu weton ini diramalkan akan meraih puncak kaya raya di usia 40-50 tahun setelah melewati berbagai ujian.

Primbon Jawa mencatat bahwa setiap neptu weton memiliki titik naik dan turun yang khas dalam perjalanan rezeki dan kesuksesannya.

Memahami pola fase kesuksesan setiap neptu weton ini bisa menjadi panduan untuk mempersiapkan diri menghadapi setiap fase kehidupan.

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Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada Kamis (18/6), berikut sembilan neptu weton akan sukses kaya raya di usia 40-50 tahun menurut primbon jawa.

1. Neptu 7: Selasa Wage

Weton Selasa Wage berneptu 7 dan diramalkan mengalami kegagalan di masa mudanya sebelum kondisi ekonomi membaik.

Memasuki usia 42 hingga 60 tahun, kondisi ekonomi weton ini diramalkan terus semakin bagus dan stabil.

Keunggulan weton ini adalah kemampuan meraih keuntungan di berbagai jenis pekerjaan yang dijalani sepanjang hidupnya.