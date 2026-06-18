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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 18 Juni 2026 | 20.03 WIB

6 Weton Berjiwa Pemimpin dan Sangat Bijaksana Menurut Primbon Jawa

weton berjiwa pemimpin dan sangat bijaksana menurut primbon jawa./Magnific/ freepik - Image

weton berjiwa pemimpin dan sangat bijaksana menurut primbon jawa./Magnific/ freepik

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, jiwa pemimpin yang kuat dan bijaksana erat kaitannya dengan weton yang memiliki pasaran Pon.

Keenam weton berjiwa pemimpin ini dikenal mampu menguasai diri, mengayomi orang lain, dan menghasilkan keputusan yang tepat.

Ilmu titen Jawa mencatat bahwa weton dengan pasaran Pon cenderung memiliki karakter leadership yang tertata dan dihormati lingkungannya.

Primbon Jawa menegaskan bahwa jiwa pemimpin pada setiap weton ini hadir secara alami sebagai bawaan sejak lahir.

Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada Kamis (18/6), berikut enam weton berjiwa pemimpin dan sangat bijaksana menurut primbon jawa.

1. Selasa Pon

Weton Selasa Pon dikenal sebagai pemimpin yang cukup misterius namun setiap perubahan sikapnya selalu ditujukan untuk kebaikan orang sekitar.

Karakter aktif dan sangat berani menjadikan weton ini tidak segan mengambil langkah berisiko demi mensejahterakan orang di sekelilingnya.

Weton ini juga bisa menjadi pemberontak yang ulung ketika ada hal-hal yang mengancam ketenangan dan kesejahteraan orang lain.

2. Sabtu Pon

Editor: Hanny Suwindari
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