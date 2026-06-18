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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 19 Juni 2026 | 01.42 WIB

8 Weton Ini Dipercaya Tidak Akan Berhenti Menikmati Kekayaan dan Kemakmuran Besar Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang akan menikmati kekayaan dan kemakmuran besar (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang akan menikmati kekayaan dan kemakmuran besar (Magnific)

JawaPos.com - Harapan untuk hidup berkecukupan dan terbebas dari kesulitan ekonomi menjadi impian hampir setiap orang. 

Berbagai cara dilakukan untuk mencapai kondisi finansial yang lebih baik, mulai dari bekerja keras, membangun usaha, hingga terus meningkatkan kemampuan diri. 

Dalam budaya Jawa, selain usaha dan doa, sebagian masyarakat juga mengenal perhitungan weton yang dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Menurut Primbon Jawa, beberapa weton diyakini memiliki potensi besar untuk menikmati kekayaan dan kemakmuran dalam perjalanan hidupnya. 

Karakter bawaan, kemampuan mengelola peluang, hingga sikap dalam menghadapi tantangan disebut menjadi faktor yang membuat weton-weton tertentu sering dikaitkan dengan keberhasilan finansial.

Tentu saja, kepercayaan ini merupakan bagian dari warisan budaya yang berkembang di tengah masyarakat dan tidak dapat dijadikan ukuran pasti. 

Namun, banyak orang menjadikannya sebagai motivasi untuk terus berusaha meraih kehidupan yang lebih baik.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, inilah delapan weton yang dipercaya akan menikmati kekayaan dan kemakmuran besar menurut perhitungan Primbon Jawa.

1. Senin Legi

Senin Legi dikenal sebagai weton yang memiliki karakter sabar, teliti, dan bertanggung jawab. 

Editor: Candra Mega Sari
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