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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 18 Juni 2026 | 17.57 WIB

8 Weton yang Sukses dan Kaya Raya di Usia Muda 24-25 Tahun Menurut Primbon Jawa

weton yang sukses dan kaya raya di usia muda 24-25 tahun menurut primbon jawa / foto : Magnific/ drobotdean - Image

weton yang sukses dan kaya raya di usia muda 24-25 tahun menurut primbon jawa / foto : Magnific/ drobotdean

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat delapan neptu weton yang diramalkan meraih kaya di usia muda sekitar 24 hingga 25 tahun.

Kedelapan weton ini dipercaya memiliki energi positif yang mendorong kesuksesan dan kemakmuran datang lebih cepat dari kebanyakan orang.

Primbon Jawa mencatat bahwa perjalanan setiap neptu weton memiliki pola naik turun sebelum mencapai puncak kejayaan di usia 50 tahun.

Faktor usaha, lingkungan, dan cara berpikir turut menentukan seberapa besar potensi setiap neptu weton bisa terwujud nyata.

Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada Kamis (18/6), berikut delapan weton yang sukses dan kaya raya di usia muda 24-25 tahun menurut primbon jawa.

1. Senin Wage

Weton Senin Wage berneptu 8 dan diramalkan meraih kesuksesan serta kekayaan di usia sekitar 24 hingga 25 tahun.

Setelah itu akan ada fase penurunan di usia 31 hingga 32 tahun sebelum bangkit kembali di usia 34 hingga 35 tahun.

Puncak kejayaan weton ini diprediksi terjadi di usia sekitar 49 hingga 50 tahun dengan peruntungan bagus sepanjang hidup.

2. Selasa Legi

Editor: Setyo Adi Nugroho
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