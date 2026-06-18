8 Weton yang Dipercaya Sedang Mendekati Masa Keemasan Finansial, Rezeki Akan Mengalir Tanpa Henti

Ilustrasi weton yang rezekinya melimpah (Magnific)
JawaPos.com - Perubahan nasib menjadi lebih baik tentu menjadi harapan banyak orang.
Ketika usaha yang dilakukan mulai menunjukkan hasil, peluang demi peluang bermunculan, dan kondisi keuangan perlahan membaik, masa depan pun terasa semakin menjanjikan.
Dalam tradisi Primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya memiliki energi keberuntungan yang dapat membawa mereka menuju fase kehidupan yang lebih makmur.
Kepercayaan mengenai weton telah diwariskan secara turun-temurun dan masih sering menjadi bahan perbincangan hingga saat ini.
Setiap weton diyakini memiliki karakter, kekuatan, serta jalan hidup yang berbeda-beda.
Beberapa di antaranya disebut sedang mendekati masa keemasan finansial, yaitu periode ketika peluang rezeki datang lebih mudah dan keberhasilan semakin dekat untuk diraih.
Meskipun tidak dapat dijadikan patokan mutlak, ramalan weton sering dianggap sebagai motivasi untuk terus bekerja keras dan tidak menyerah dalam mengejar impian.
Dilansir dari kanal YouTube Artis TV Teratas, inilah delapan weton yang dipercaya sedang mendekati masa keemasan finansial dengan aliran rezeki yang semakin lancar.
1. Senin Pahing
Senin Pahing dikenal sebagai weton yang memiliki sifat tekun dan bertanggung jawab.
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