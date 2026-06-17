3 Weton yang Hidupnya Diberkahi Kekayaan, Tahun 2026 Harta Bendanya Makin Bertambah Banyak

Ilustrasi weton yang diramalkan hidupnya diberkahi kekayaan di tahun 2026 (Pexels)
JawaPos.com - Tahun 2026 ini diprediksi akan jadi tahun tempat untuk mengumpulkan harta benda.
Menurut perhitungan primbon, tahun ini bisa jadi periode yang memungkinkan seseorang meraup banyak sekali keuntungan bersifat materi.
Beberapa orang yang beruntung dikatakan bisa menjadi kaya atau malah makin bertambah tajir lantaran sederet keberhasilan yang bisa diperoleh.
Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, ada tiga weton yang diramalkan hidupnya diberkahi kekayaan di tahun 2026 saat harta bendanya makin bertambah banyak.
1. Weton Jumat Pon
Dalam kepercayaan primbon, weton Jumat Pon dikenal punya watak yang adaptif dengan berbagai keadaan.
Di tahun 2026, momentum untuk memperkaya diri diprediksi terbuka dengan begitu lebar untuk mereka.
Rezeki dikatakan akan mengalirkan banyak sekali uang pada mereka hingga tabungan yang dipunya jadi makin bertambah banyak.
Adapun uang yang datang dimungkinkan dari keberhasilan adaptasi pada lingkungan di mana mereka berada dan situasi yang tengah berlangsung.
2. Weton Sabtu Wage
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