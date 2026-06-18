Tak Lama Lagi Kaya Raya! 9 Weton Ini Diramalkan Mendapatkan Rezeki Besar dan Bertubi-tubi

JawaPos.com - Rezeki merupakan salah satu hal yang paling diharapkan banyak orang dalam menjalani kehidupan. Ketika usaha terus dilakukan dan doa tidak pernah putus, harapan akan datangnya keberuntungan pun semakin besar.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton diyakini memiliki karakter, energi, dan garis kehidupan yang berbeda-beda, termasuk dalam urusan rezeki dan kemakmuran.

Sejumlah weton dipercaya memiliki peluang besar untuk mengalami peningkatan nasib yang signifikan.

Mereka disebut-sebut sedang memasuki fase kehidupan yang lebih cerah, di mana berbagai peluang terbuka dan pintu rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka.

Tentu saja hal ini hanyalah bagian dari warisan budaya dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat Jawa, bukan sesuatu yang mutlak terjadi.

Dilansir dari kanal YouTube Artis TV Teratas, inilah sembilan weton yang diramalkan akan mendapatkan rezeki besar bertubi-tubi dan berpotensi menikmati kehidupan yang semakin makmur.

1. Minggu Pon

Minggu Pon sering dikaitkan dengan pribadi yang memiliki daya tarik kuat dan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Karakter inilah yang membuat mereka kerap memperoleh kesempatan yang tidak dimiliki banyak orang.