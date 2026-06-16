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Rabu, 17 Juni 2026 | 01.31 WIB

3 Weton yang Hidupnya Bakal Rasakan Kestabilan Rezeki di Tahun 2026, Keuangannya Tak Tergoyahkan Keadaan

Ilustrasi weton yang diramalkan hidupnya bakal rasakan kestabilan hidup di tahun 2026 (Pexels) - Image

Ilustrasi weton yang diramalkan hidupnya bakal rasakan kestabilan hidup di tahun 2026 (Pexels)

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon Jawa, beberapa weton diramalkan akan memasuki salah satu periode terbaik mereka di tahun 2026 ini.

Weton-weton ini dianggap punya kecocokan dengan tahun 2026 sehingga orang-orang yang lahir dengan weton tertentu akan mendapatkan serangkaian keberuntungan.

Adapun salah satu kebaikan yang bisa diperoleh dimungkinkan berupa kestabilan rezeki yang dapat turut serta menentramkan hidup.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan hidupnya bakal rasakan kestabilan hidup di tahun 2026 saat keuangaan tak tergoyahkan oleh keadaan apa pun. 

1. Weton Senin Pahing 

Berdasarkan perhitungan primbon, weton ini dimungkinkan jadi weton yang rezekinya paling baik di tahun 2026.

Tahun ini dikatakan akan jadi periode yang bisa memberikan banyak keuntungan, khususnya mereka yang berdagang.

Para pengusaha yang berweton satu ini dianggap berjodoh dengan tahun 2026 sebab rezeki bisa datang dalam banyak bentuk.

Selain keuntungan yang bisa memperkokoh finansial, usaha mereka juga bisa makin kokoh tidak mudah jatuh dihantam keadaan yang tidak menentu. 

2. Weton Kamis Legi

Editor: Candra Mega Sari
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