6 Weton Tibo Loro yang Penuh Perjuangan Sebelum Akhirnya Sukses Menurut Primbon Jawa

weton tibo loro yang penuh perjuangan sebelum akhirnya sukses menurut primbon jawa./Magnific/ tonodiaz
JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, weton Tibo Loro adalah kelompok weton yang harus melewati masa sakit dan perjuangan keras sebelum sukses.
Sakit yang dimaksud bukan hanya sakit fisik, tetapi juga sakit hati, keprihatinan, dan jalan terjal sebelum mencapai puncak.
Keenam weton ini ditentukan melalui metode pancasuda di mana neptu weton dibagi 5 dan menyisakan angka 4.
Primbon Jawa menegaskan bahwa jika weton Tibo Loro berhasil melewati ujian ini, kesuksesannya bisa melampaui weton kategori lainnya.
Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada Rabu (17/6), berikut enam weton tibo loro yang penuh perjuangan sebelum akhirnya sukses menurut primbon jawa.
1. Minggu Pahing
Weton Minggu Pahing berneptu 14 dan dikenal memiliki wawasan luas, kecerdasan di atas rata-rata, serta kewibawaan yang kuat.
Karakter teliti, teguh pada pendirian, dan kuat dalam mencapai tujuan menjadikannya sosok yang sering dipercaya sebagai pemimpin.
Meski pendiam, weton ini mampu memiliki banyak teman terutama dari kalangan yang sepemikiran dengannya.
Kelemahan yang perlu diwaspadai adalah sifat mudah tersinggung dan amarah yang bisa meledak seperti gunung berapi jika dipendam terlalu lama.
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