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Jumat, 19 Juni 2026 | 00.12 WIB

3 Weton yang Diramalkan Punya Rezeki Besar di Tahun 2026 Menurut Primbon, Derajatnya Siap Melambung Tinggi

Ilustrasi weton yang diramalkan punya rezeki besar di tahun 2026 (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang diramalkan punya rezeki besar di tahun 2026 (Magnific)

JawaPos.com - Dalam ramalan terbaru primbon Jawa, ada sejumlah weton yang punya keberuntungan besar di tahun 2026.

Di tahun yang tidak menentu ini, banyak kemungkinan bisa terjadi termasuk peluang untuk meraih sukses hingga punya banyak kekayaan.

Selain perihal kekayaan, harkat martabat seseorang juga dimungkinkan mengalami kenaikan bagi orang yang beruntung diangkat derajatnya di tahun ini.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, ada tiga weton yang diramalkan punya rezeki besar di tahun 2026 saat kebaikan membuat derajat seseorang melambung tinggi.

1. Weton Senin Pahing

Dalam kepercayaan primbon, weton Senin Pahing mempunyai jumlah neptu 13 dan diyakini memiliki kedisiplinan diri.

Menurut perhitungan primbon, mereka dikatakan jadi salah satu orang yang derajatnya ditingkatkan di tahun 2026.

Di tahun yang banyak ketidakpastian ini, mereka diprediksi akan jadi salah satu yang bisa tumbuh berkembang menjadi lebih baik dari segi ekonomi.

Rezeki mereka dikatakan ikut merekah menjadi indah lantaran sifat rajin yang selama ini dimiliki mengantarkan banyak uang datang mendekat.

2. Weton Kamis Legi

Editor: Candra Mega Sari
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