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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 17 Juni 2026 | 17.44 WIB

8 Weton Perempuan Pembawa Keberuntungan dan Rezeki dalam Keluarga Menurut Primbon Jawa

weton perempuan pembawa keberuntungan dan rezeki dalam keluarga menurut primbon jawa / foto : Magnific/ jcomp - Image

weton perempuan pembawa keberuntungan dan rezeki dalam keluarga menurut primbon jawa / foto : Magnific/ jcomp

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat delapan weton perempuan yang diprediksi menjadi istri idaman karena membawa keberuntungan bagi keluarga.

Setiap weton perempuan ini memiliki karakter khas yang menjadikannya pembawa rezeki dan keberuntungan dalam kehidupan rumah tangga.

Primbon Jawa mencatat bahwa karakter baik dan sifat berbakti menjadi ciri khas utama yang melekat pada kedelapan weton ini.

Memahami karakter setiap weton perempuan istri idaman ini bisa menjadi pertimbangan penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada Rabu (17/6), berikut delapan weton perempuan pembawa keberuntungan dan rezeki dalam keluarga menurut primbon jawa.

1. Senin Legi

Weton Senin Legi berneptu 9 dan dikenal memiliki keberuntungan rezeki yang sangat bagus sejak lahir hingga sepanjang hidupnya.

Kehidupan perempuan dengan weton ini selalu berlimpah keberuntungan yang turut membawa rezeki besar bagi keluarga yang dibangunnya.

Meski terkadang berani berargumen dengan suami, weton ini tetap dikenal sebagai pembawa banyak rezeki dalam rumah tangga.

2. Kamis Wage

Editor: Setyo Adi Nugroho
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