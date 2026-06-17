5 Weton Perempuan Pemalu tapi Pintar Cari Uang dan Mandiri Secara Finansial Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat lima weton wanita yang dikenal pemalu namun diam-diam sangat pintar cari uang secara mandiri.

Kelima weton wanita ini tidak suka menggantungkan hidupnya pada orang lain karena kemampuan mencari rezeki berlimpah sudah menjadi bawaan.

Meski tampak tertutup dalam urusan pribadi, soal mencari peluang penghasilan mereka sangat mahir dan tidak pernah kehabisan akal.

Primbon Jawa mencatat bahwa karakter mandiri dan kepandaian mencari uang pada setiap weton ini ditopang oleh naungan yang sangat kuat.

Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada Rabu (17/6), berikut lima weton perempuan pemalu tapi pintar cari uang dan mandiri secara finansial menurut primbon jawa.

1. Kamis Legi

Weton Kamis Legi berneptu 13 dan berada di bawah naungan tunggak semi yang berarti rezekinya selalu berlimpah dan tidak pernah terputus.

Kepandaian melihat peluang menjadi keunggulan utama weton ini sehingga mendapatkan uang terasa sangat mudah bagi dirinya.

Karakter mandiri yang kuat membuat weton ini tidak menunggu kesempatan datang melainkan aktif menciptakan peluang sendiri.