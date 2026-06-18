3 Weton Paling Cerdas dan Unggul Dalam Intelektual Menurut Primbon Jawa

weton paling cerdas dan unggul dalam intelektual menurut primbon jawa / foto : Magnific/ cookie_studio
JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat tiga weton paling cerdas yang memiliki kecerdasan unggul dibandingkan weton-weton lainnya.
Keistimewaan ketiga weton ini berasal dari kombinasi cakra bumi dan cakra langit yang bertemu dalam satu weton secara unik.
Primbon Jawa mencatat bahwa kecerdasan setiap weton tidak hanya soal kemampuan berpikir, tetapi juga soal mengenali jati diri.
Ketiga weton dengan kecerdasan unggul ini memiliki potensi besar yang baru bisa berkembang maksimal ketika diasah dengan tekun.
Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada Kamis (18/6), berikut tiga weton paling cerdas dan unggul dalam intelektual menurut primbon jawa.
1. Minggu Wage
Weton Minggu Wage berneptu 9 yang berasal dari kombinasi nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Wage sebesar 4.
Secara spiritual, weton ini merupakan pertemuan antara cakra dasar bumi dengan cakra ajna langit yang menghasilkan energi istimewa.
Perpaduan dua cakra ini melahirkan karakter seorang ksatria yang memiliki kecerdasan jenius dalam bidang yang ditekuninya.
Kecerdasan weton ini bukan sekadar kemampuan akademis melainkan kemampuan mendalam dalam menguasai dan menjalani bidang pilihannya.
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