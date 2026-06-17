4 Zodiak yang Selalu Sial Dalam Hubungan karena Hobi Memacari Orang-Orang Toxic

JawaPos.com-Anda hanya ingin menemukan sosok yang bisa dicintai dengan tulus.

Namun, setiap keempat zodiak ini jatuh cinta, mereka justru jatuh pada orang-orang toxic. Pasangan toxic selalu memperlakukan keempat zodiak ini dengan tidak baik.

Mengutip informasi dari laman /collective.world pada Kamis (17/6) berikut empat zodiak yang selalu sial saat jatuh cinta karena kerap memacari orang-orang yang toxic.

Aries

Aries adalah pribadi yang kuat dan percaya diri. Mereka membuat keputusan dengan cepat, mudah,dan impulsif. Anda sering berakhir bersama orang yang mengharuskan anda mengambil semua inisiatif, melakukan semua usaha, dan membuat semua keputusan.

Cancer

Cancer selalu memberi kesempatan kepada orang lain karena memahami bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan. Anda kerap terjebak di dalam hubungan dengan orang yang tidak baik dan memperlakukan anda dengan buruk karena mereka tahu anda akan terus memakluminya.

Virgo

Virgo terlalu banyak memaklumi kekurangan orang lain dengan alasan. Anda membutuhkan seseorang yang benar-benar berusaha, seseorang yang ingin berjalan sejajar dengan anda karena mereka tahu bahwa anda pantas mendapatkan yang terbaik.

Sagittarius