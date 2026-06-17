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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 17 Juni 2026 | 17.50 WIB

4 Zodiak yang Selalu Sial Dalam Hubungan karena Hobi Memacari Orang-Orang Toxic

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Anda hanya ingin menemukan sosok yang bisa dicintai dengan tulus.

Namun, setiap keempat zodiak ini jatuh cinta, mereka justru jatuh pada orang-orang toxic. Pasangan toxic selalu memperlakukan keempat zodiak ini dengan tidak baik.

Mengutip informasi dari laman /collective.world pada Kamis (17/6)  berikut empat zodiak yang selalu sial saat jatuh cinta karena kerap memacari orang-orang yang toxic.

Aries adalah pribadi yang kuat dan percaya diri. Mereka membuat keputusan dengan cepat, mudah,dan impulsif. Anda sering berakhir bersama orang yang mengharuskan anda mengambil semua inisiatif, melakukan semua usaha, dan membuat semua keputusan. 

Cancer selalu memberi kesempatan kepada orang lain karena memahami bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan. Anda kerap terjebak di dalam hubungan dengan orang yang tidak baik dan memperlakukan anda dengan buruk karena mereka tahu anda akan terus memakluminya.

Virgo terlalu banyak memaklumi kekurangan orang lain dengan alasan. Anda membutuhkan seseorang yang benar-benar berusaha, seseorang yang ingin berjalan sejajar dengan anda karena mereka tahu bahwa anda pantas mendapatkan yang terbaik.

Sagittarius sering menarik orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan effort sebanyak anda. Pada faktanya mereka tertarik pada anda karena anda merepresentasikan sosok yang mereka inginkan. Anda pantas bersama seseorang yang mampu mengimbangi langkah dan semangat petualangan anda. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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