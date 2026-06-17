5 Zodiak yang Diprediksi Bersinar dalam Urusan Rezeki pada Malam 1 Suro, Apakah Anda Termasuk?

JawaPos.com - Malam 1 Suro merupakan salah satu momen yang memiliki makna spiritual dan budaya yang kuat bagi sebagian masyarakat Jawa.

Pada malam ini, banyak orang memanfaatkannya untuk melakukan refleksi diri, meningkatkan kualitas batin, serta memanjatkan doa demi kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang.

Dalam berbagai tradisi dan kepercayaan populer, malam 1 Suro juga sering dikaitkan dengan harapan baru, energi positif, serta peluang untuk membuka lembaran kehidupan yang lebih cerah.

Tidak sedikit yang meyakini bahwa momentum ini dapat menjadi waktu yang tepat untuk menata tujuan, memperbaiki usaha, dan memperkuat tekad dalam meraih kesuksesan.

Menariknya, terdapat sejumlah prediksi yang menyebutkan bahwa beberapa zodiak berpotensi mengalami perkembangan positif dalam aspek keuangan dan karier pada periode ini.

Berikut 5 zodiak yang disebut memiliki peluang besar untuk bersinar dalam urusan rezeki menurut ramalan yang beredar yang dirangkum dari kanal YouTube Ki Truno Pamungkas pada Selasa (16/06).

1. Leo Dinilai Memiliki Peluang Besar Meraih Kemajuan Finansial Leo menjadi zodiak pertama yang disebut berpotensi mengalami peningkatan dalam urusan rezeki pada malam 1 Suro.

Karakter Leo yang dikenal fokus dalam bekerja menjadi salah satu alasan mengapa zodiak ini sering dikaitkan dengan pencapaian besar dalam kehidupan profesional.

Selain memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, Leo juga dikenal sebagai pribadi yang optimistis dan mampu menjaga komitmen terhadap tanggung jawab yang diembannya.