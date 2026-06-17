4 Zodiak yang Perlu Terbuka untuk Jatuh Cinta, Kesempatan Bagus Tidak Datang untuk Dua Kali

JawaPos.com-Ada beberapa zodiak yang memiliki potensi untuk menjalin hubungan yang indah.

Namun, mereka diliputi ketakutan, keraguan, atau kebiasaan tertentu yang sering membuat mereka menutup diri sebelum cinta mereka berkembang.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang perlu berani jatuh cinta, karena kesempatan bagus tidak akan datang untuk kedua kalinya.

Scorpio

Scorpio bisa menjadi salah satu pasangan yang paling setia. Namun mereka memiliki kecenderungan pesimis yang membuat scorpio berasumsi bahwa hubungan akan berakhir buruk. Oleh karena itu, mereka terkadang kehilangan kesempatan untuk merasakan hubungan yang benar-benar indah.

Capricorn

Capricorn sering menemukan alasan untuk mengakhiri potensi hubungan yang telah mereka mulai. Capricorn sering mengabaikan suara hatinya. Mereka perlu memahami bahwa cinta tidak selalu bisa dijelaskan secara logis. Hanya karena seseorang menantang cara pandang atau gaya hidup mereka.

Sagittarius

Sagittarius tetap bisa menjauhi komitmen atau hubungan yang lebih dalam karena tidak ingin merasa terkekang. Namun, pola pikir ini terkadang justru membatasi mereka sendiri karena mereka lupa bahwa ada hal-hal yang layak diperjuangkan melalui kompromi.

Aquarius