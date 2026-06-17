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Rabbany Wanadriani
Kamis, 18 Juni 2026 | 02.57 WIB

4 Zodiak Khusus Pria Ini Sering Datangkan Keberuntungan untuk Istrinya, Apa Saja?

ilustrasi zodiak pria pembawa keberuntungan untuk istri./Freepik - Image

ilustrasi zodiak pria pembawa keberuntungan untuk istri./Freepik

JawaPos.com – Menurut astrologi, terdapat beberapa zodiak pria yang dipercaya memiliki karakter dan energi positif yang mampu membawa pengaruh baik bagi kehidupan pasangannya.

Pria-pria dengan zodiak tersebut sering dikaitkan dengan sifat penyayang, bertanggung jawab, serta mampu menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis dan penuh dukungan. Karakter inilah yang membuat mereka kerap dianggap sebagai sosok suami ideal.

Tidak hanya memberikan rasa aman dan kasih sayang, mereka juga diyakini dapat membantu pasangan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pertumbuhan pribadi dan spiritual, dukungan emosional, hingga peningkatan kesejahteraan finansial.

Berdasarkan ulasan yang dilansir dari Astrotalk, berikut empat zodiak pria yang dipercaya dapat membawa keberuntungan dan dampak positif bagi kehidupan istrinya.

1. Aries

Pria Aries pelopor zodiak yang berapi-api. Sifat energik dan penuh gairah membawa percikan dinamis ke dalam hubungan mereka.

Sang istri akan merasa diberkati dengan pasangan yang tidak takut mengambil risiko untuk impian bersama.

Jika mencari kehidupan yang penuh kegembiraan dan pertumbuhan yang konstan, suami Aries mungkin cocok untuk Anda.

2. Libra

Pria Libra bersifat menarik, diplomatis, dan romantis, yang menghasilkan pernikahan bahagia dan penuh cinta.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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