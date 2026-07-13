Istri Kesepian dalam Pernikahan Sering Ucapkan 7 Kalimat Ini sebagai Tanda Tidak Bahagia Menurut Psikologi

JawaPos.com – Istri kesepian dalam pernikahan sering kali tidak mengungkapkan perasaannya secara langsung melainkan menyampaikannya melalui kalimat-kalimat tertentu yang menjadi tanda istri tidak bahagia.

Hubungan pernikahan bermasalah sering ditandai oleh rasa tidak aman secara emosional yang membuat istri memilih menyembunyikan perasaan sebenarnya dari pasangan.

Kalimat istri yang merasa sendiri bukan sekadar ungkapan biasa melainkan sinyal penting bahwa ada kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi dalam pernikahan.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (13/6), berikut tujuh kalimat istri yang merasa sendiri yang menjadi tanda istri tidak bahagia dan mencerminkan istri kesepian dalam pernikahan yang perlu segera disadari.

1. "Aku sudah tidak peduli"

Ketika seorang istri mengucapkan kalimat ini, kemungkinan besar dia masih sangat peduli namun merasa tidak didukung oleh pasangannya.

Dia berharap pasangan mau bertanya apa yang salah, dan ketika itu tidak terjadi, rasa kesepiannya justru semakin dalam dan menyakitkan.

Sangat penting bagi pasangan untuk secara aktif memeriksa kondisi emosional satu sama lain karena itu adalah salah satu investasi terbaik dalam pernikahan.

2. "Aku mau tidur dulu"