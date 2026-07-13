Suami yang Merasa Dihargai Lebih Rela Lakukan 6 Hal Kecil Ini untuk Istrinya demi Hubungan Bahagia

JawaPos.com – Suami yang merasa dihargai dalam pernikahan cenderung menunjukkan hal yang dilakukan pria sebagai tanda suami mencintai istri melalui tindakan-tindakan kecil yang bermakna.

Hubungan suami istri bahagia tidak selalu dibangun dari momen besar, melainkan dari kebiasaan sederhana yang mencerminkan rasa saling peduli setiap harinya.

Ketika salah satu pasangan merasa tidak didengar dan diabaikan, hal itu berdampak langsung pada cara mereka memperlakukan pasangannya dalam keseharian.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (13/6), berikut enam hal yang dilakukan pria yang merasa dihargai sebagai tanda suami mencintai istri dalam membangun hubungan suami istri bahagia yang langgeng.

1. Mendengarkan secara aktif setiap percakapan

Didengarkan oleh pasangan membuat seseorang merasa didukung dan dipedulikan dalam kehidupan sehari-hari yang penuh tekanan.

Suami yang merasa dihargai tidak hanya diam menunggu giliran berbicara, melainkan benar-benar menyimak dan merespons apa yang disampaikan istrinya.

Mendengarkan secara aktif berarti menunjukkan ketertarikan nyata terhadap cerita dan pengalaman yang dibagikan pasangan dalam percakapan sehari-hari.

Cara ini membuktikan kepada istri bahwa suami benar-benar peduli dengan apa yang dirasakan dan dialaminya, bukan sekadar hadir secara fisik.