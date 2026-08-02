Anggota Polisi di Mimika Tembak Warga, Duga Korban Selingkuh Dengan Istrinya

JawaPos.com - Dugaan perselisihan rumah tangga yang sudah terpendam selama tiga bulan berakhir tragis. Kejadian tersebut berlangsung di Kompleks Perumahan Rafles Residence, Blok M, Jalan Irigasi Ujung, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu (2/8).

Seorang warga berinisial BCP tewas usai ditembak oleh Aipda M. Pelaku adalah personel aktif polisi yang bertugas di Polsek Kawasan Bandara Mozes Kilangin, Timika.

Peristiwa tragis itu bermula saat Aipda M datang ke rumah istrinya dengan tujuan menjemput anak mereka. Setibanya di lokasi, Aipda M melihat BCP keluar dari rumah tersebut sehingga terjadilah ketegangan fisik dan adu mulut antara mereka.

Dipicu Konflik Rumah Tangga dan Dugaan Perselingkuhan

Berdasarkan penyidikan awal pihak kepolisian seperti dikutip dari Cepos Online (JawaPos Group), hubungan pernikahan Aipda M dan istrinya sedang dalam proses perceraian. Mereka juga sudah pisah ranjang.

Keretakan rumah tangga itu diduga kuat karena perselingkuhan antara istri pelaku dengan korban BCP.

Saat melihat BCP berada di rumah istrinya, Aipda M menegur dan memukul korban. Namun, sang istri segera melerai keduanya.