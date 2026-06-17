6 Weton Tibo Pati Menurut Primbon Jawa, Bersakit Dahulu Sukses Kemudian

weton tibo pati yang bersakit dahulu kemudian akan sukses menurut primbon jawa / foto : Magnific/ lifeforstock
JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, weton Tibo Pati merujuk pada kelompok weton yang harus melewati kematian simbolis sebelum meraih kesuksesan.
Kematian yang dimaksud bukan kematian fisik, melainkan kematian dalam hal rezeki, sandang pangan, perasaan cinta, dan semangat hidup.
Keenam weton Tibo Pati ini ditentukan melalui perhitungan pancasuda di mana neptu weton habis dibagi angka 5 atau bersisa nol.
Primbon Jawa mencatat bahwa kunci sukses setelah perjuangan bagi weton ini adalah sabar, pantang menyerah, tahan banting, dan beriman kuat.
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Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada Rabu (17/6), berikut enam weton tibo pati yang bersakit dahulu kemudian akan sukses menurut primbon jawa.
1. Minggu Legi
Weton Minggu Legi berneptu 10 dan masuk kategori Tibo Pati karena neptunya habis dibagi 5 tanpa sisa.
Karakter utamanya adalah pemaaf, penuh welas asih, dan tekun dalam usaha sehingga tidak pernah mengenal kata menyerah.
Kegagalan bagi weton ini bukan sesuatu yang ditakuti melainkan dipandang sebagai anak tangga menuju kesuksesan yang sesungguhnya.
Perjuangan keras yang harus dilalui menjadi proses pembentukan mental yang nantinya menjadi fondasi kokoh kesuksesan weton ini.
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