Daftar 5 Weton Pria yang Setia dengan Rezeki Banyak Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat lima weton pria setia yang diramalkan menjadi suami sempurna bagi pasangannya.

Kelima weton ini tidak hanya dikenal karena kesetiaan yang tinggi, tetapi juga memiliki rezeki banyak yang menopang kehidupan rumah tangga.

Primbon Jawa mencatat bahwa karakter dan sifat bawaan setiap weton sangat menentukan kualitasnya sebagai suami dan kepala keluarga.

Memahami potensi setiap weton pria setia ini bisa menjadi pertimbangan penting sebelum membangun bahtera rumah tangga bersama.

Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada Rabu (17/6), berikut lima weton pria yang setia dengan rezeki banyak menurut primbon jawa.

1. Minggu Legi

Weton Minggu Legi dikenal sebagai pria yang setia meskipun memiliki sifat cuek dalam menunjukkan perhatian kepada pasangannya.

Di balik sikap cueknya, weton ini justru sangat memperhatikan pasangan hingga ke detail-detail kecil yang sering terlewat orang lain.

Sifat hangat sebagai sosok ayah menjadikan Minggu Legi pribadi yang dibutuhkan dalam membangun keluarga yang harmonis.