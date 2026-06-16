5 Weton yang Diyakini Rentan Saat Malam 1 Suro 2026, Ini Makna Spiritual dan Laku Penangkalnya

Ilustrasi Jawa (Freepik)
JawaPos.com - Malam 1 Suro selalu menempati posisi istimewa dalam tradisi masyarakat Jawa.
Pergantian tahun dalam kalender Jawa bukan sekadar perubahan penanggalan, melainkan juga dipandang sebagai momentum refleksi diri, penyucian batin, serta penguatan hubungan manusia dengan alam semesta dan Sang Pencipta.
Pada tahun 2026, pergantian menuju Tahun Be 1960 Jawa menjadi perhatian banyak kalangan yang masih memegang teguh nilai-nilai kejawen.
Berbagai penafsiran primbon dan tradisi lisan menyebutkan bahwa masa transisi tersebut membawa perubahan energi yang diyakini dapat memengaruhi kondisi batin maupun kehidupan seseorang, terutama bagi mereka yang lahir pada weton tertentu.
Dalam khazanah budaya Jawa, terdapat keyakinan mengenai keberadaan sengkala atau sengkolo, yaitu simbol berbagai hambatan, kesialan, dan ujian hidup yang dapat muncul pada waktu-waktu tertentu.
Berikut 5 weton yang menurut kepercayaan tradisional sering dikaitkan dengan kerentanan spiritual saat Malam 1 Suro 2026 beserta makna dan laku yang dipercaya dapat membantu menjaga keseimbangan diri yang dirangkum dari kanal YouTube Rahasia Jawa pada Selasa (16/06).
Dalam perhitungan tradisional Jawa, Malam 1 Suro Tahun Be 1960 Jawa dipercaya bertepatan dengan siklus energi yang memiliki keterkaitan dengan weton Selasa Pon.
Oleh karena itu, pemilik weton ini sering disebut sebagai kelompok yang perlu meningkatkan kewaspadaan batin selama masa pergantian tahun.
Kepercayaan tersebut berangkat dari konsep tumbuk energi, yaitu pertemuan antara energi kelahiran seseorang dengan energi waktu yang sedang berlangsung.
Ketika kedua unsur tersebut bertemu pada momentum tertentu, diyakini terjadi peningkatan sensitivitas spiritual yang membuat seseorang lebih mudah mengalami gejolak emosi atau kebimbangan dalam mengambil keputusan.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!