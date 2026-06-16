5 Weton yang Diyakini Rentan Saat Malam 1 Suro 2026, Ini Makna Spiritual dan Laku Penangkalnya

JawaPos.com - Malam 1 Suro selalu menempati posisi istimewa dalam tradisi masyarakat Jawa.

Pergantian tahun dalam kalender Jawa bukan sekadar perubahan penanggalan, melainkan juga dipandang sebagai momentum refleksi diri, penyucian batin, serta penguatan hubungan manusia dengan alam semesta dan Sang Pencipta.

Pada tahun 2026, pergantian menuju Tahun Be 1960 Jawa menjadi perhatian banyak kalangan yang masih memegang teguh nilai-nilai kejawen.

Berbagai penafsiran primbon dan tradisi lisan menyebutkan bahwa masa transisi tersebut membawa perubahan energi yang diyakini dapat memengaruhi kondisi batin maupun kehidupan seseorang, terutama bagi mereka yang lahir pada weton tertentu.

Dalam khazanah budaya Jawa, terdapat keyakinan mengenai keberadaan sengkala atau sengkolo, yaitu simbol berbagai hambatan, kesialan, dan ujian hidup yang dapat muncul pada waktu-waktu tertentu.

Berikut 5 weton yang menurut kepercayaan tradisional sering dikaitkan dengan kerentanan spiritual saat Malam 1 Suro 2026 beserta makna dan laku yang dipercaya dapat membantu menjaga keseimbangan diri yang dirangkum dari kanal YouTube Rahasia Jawa pada Selasa (16/06).

1. Selasa Pon, Weton yang Dikaitkan dengan Benturan Energi Pergantian Tahun Jawa Dalam perhitungan tradisional Jawa, Malam 1 Suro Tahun Be 1960 Jawa dipercaya bertepatan dengan siklus energi yang memiliki keterkaitan dengan weton Selasa Pon.

Oleh karena itu, pemilik weton ini sering disebut sebagai kelompok yang perlu meningkatkan kewaspadaan batin selama masa pergantian tahun.

Kepercayaan tersebut berangkat dari konsep tumbuk energi, yaitu pertemuan antara energi kelahiran seseorang dengan energi waktu yang sedang berlangsung.