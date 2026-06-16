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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 16 Juni 2026 | 18.39 WIB

5 Weton yang Suka Sedekah hingga Rezeki Melimpah Hidup Berkah Menurut Primbon Jawa

Weton yang suka sedekah hingga rezeki melimpah hidup berkah menurut primbon jawa./Magnific/ partystock - Image

Weton yang suka sedekah hingga rezeki melimpah hidup berkah menurut primbon jawa./Magnific/ partystock

JawaPos.com – Primbon Jawa menyebutkan ada lima weton yang dikenal memiliki kebiasaan suka bersedekah dalam kehidupan sehari-harinya.

Kebiasaan mulia tersebut dipercaya menjadi salah satu kunci mengalirnya rezeki berlimpah bagi para pemilik weton ini.

Menurut primbon Jawa, kelima weton ini tidak hanya dermawan, tetapi juga diramalkan akan menjadi orang sukses dan kaya.

Dilansir dari akun YouTube Pandawa Cirebon pada Selasa (16/6), berikut lima weton yang suka bersedekah dan diramalkan mendapatkan rezeki berlimpah serta kehidupan yang penuh berkah.

1. Minggu Kliwon

Weton Minggu Kliwon dikenal sebagai pribadi yang tegas, pendiam, dan tidak banyak bicara dalam kesehariannya.

Pemilik weton ini memiliki sifat yang sangat baik sehingga diramalkan akan mendapatkan kedudukan tinggi dalam hidupnya.

Salah satu karakter paling menonjol dari weton Minggu Kliwon adalah kebiasaannya yang suka bersedekah.

Kebiasaan bersedekah inilah yang menjadi pintu utama datangnya rezeki berlimpah bagi pemilik weton ini.

Menurut primbon Jawa, Minggu Kliwon diramalkan akan menjadi orang kaya dan sukses berkat kebiasaan sedekahnya.

Editor: Hanny Suwindari
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