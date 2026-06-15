8 Weton yang Konon Sulit Jauh dari Rezeki, Hidup Berkecukupan dan Dipenuhi Peluang Emas

Ilustrasi weton yang rezekinya berlimpah (Magnific)
JawaPos.com - Kepercayaan mengenai weton telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Jawa. Melalui perhitungan hari lahir dan pasaran, Primbon Jawa dipercaya mampu memberikan gambaran tentang karakter, keberuntungan, hingga potensi perjalanan hidup seseorang.
Meskipun tidak dapat dijadikan tolok ukur pasti, banyak orang masih tertarik mempelajari weton karena dianggap menyimpan pesan dan petunjuk mengenai peluang hidup yang mungkin dimiliki seseorang.
Dalam berbagai penafsiran Primbon Jawa, beberapa weton sering dikaitkan dengan rezeki yang luas, kemampuan menarik peluang baik, serta kehidupan yang cenderung lebih stabil dibandingkan weton lainnya.
Pemilik weton-weton ini dipercaya memiliki karakter yang mendukung kesuksesan, seperti ketekunan, kecerdasan, kemampuan beradaptasi, dan keberanian mengambil keputusan.
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Tentu saja, kemakmuran tidak hadir hanya karena faktor weton. Kerja keras, kedisiplinan, doa, serta kemampuan memanfaatkan kesempatan tetap menjadi penentu utama keberhasilan seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Cermin Diri, inilah delapan weton yang sering disebut sulit jauh dari rezeki dan memiliki peluang besar menikmati kehidupan yang berkecukupan.
1. Rabu Pahing
Rabu Pahing memiliki neptu 16 yang termasuk tinggi dalam perhitungan Primbon Jawa.
Weton ini dikenal sebagai simbol keteguhan hati dan semangat juang yang kuat.
Pemilik Rabu Pahing umumnya memiliki keinginan besar untuk memperbaiki kehidupan.
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