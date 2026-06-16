5 Weton Kaya dengan Kepribadian Rendah Hati dan Tidak Sombong Menurut Primbon Jawa

weton kaya dengan kepribadian rendah hati dan tidak sombong menurut primbon jawa / foto : Magnific/ freepik
JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat lima weton yang diramalkan akan kaya raya dan bergelimang rezeki sepanjang hidupnya.
Kelima weton ini dikenal memiliki kepribadian rendah hati, sederhana, dan jauh dari kesombongan meski hidup berkecukupan.
Kepribadian yang tulus dan bersahaja inilah yang justru menjadi pintu datangnya rezeki berlimpah bagi para pemilik weton tersebut.
Dilansir dari akun YouTube Pandawa Cirebon pada Selasa (16/6), berikut lima weton yang dimaksud dalam primbon Jawa beserta karakter rendah hati yang melekat pada diri mereka.
1. Rabu Kliwon
Weton Rabu Kliwon memiliki jumlah neptu 12 dan berada di bawah naungan watak kemenangan serta rezeki.
Pemilik weton ini dikenal jujur, berperilaku lembut, dan mampu memberikan kesan mendalam bagi orang-orang di sekitarnya.
Rabu Kliwon juga memiliki kepekaan tinggi terhadap perasaan orang lain serta bakat alami dalam berkomunikasi.
Kehidupannya selalu mencerminkan kesederhanaan dan kepolosan yang tulus tanpa tendensi untuk menonjolkan diri.
Meski diramalkan akan bergelimang harta, pemilik weton ini tetap mempertahankan sikap rendah hati dan tidak sombong.
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