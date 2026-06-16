11 Weton Titisan Dewi Sri yang Kemakmuran dan Rezeki Dimudahkan Menurut Primbon Jawa

weton titisan dewi sri yang kemakmuran dan rezeki dimudahkan menurut primbon jawa / foto : Magnific/ freepik
JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat 11 weton yang disebut sebagai Titisan Dewi Sri, lambang kemakmuran dan kesejahteraan hidup.
Dewi Sri dalam kepercayaan masyarakat Jawa dipercaya membawa kemakmuran dan rezeki dimudahkan bagi siapa pun yang mewarisi energinya.
Kesebelas weton ini diramalkan selalu dikelilingi keberuntungan rezeki yang sangat bagus sepanjang perjalanan hidupnya.
Primbon Jawa mencatat bahwa naungan-naungan kuat yang menyertai setiap weton menjadi sumber kemakmuran yang mengalir tanpa henti.
Dilansir dari akun YouTube Pandawa Cirebon pada Selasa (16/6), berikut sebelas weton titisan dewi sri yang kemakmuran dan rezeki dimudahkan menurut primbon jawa.
1. Minggu Pahing
Weton Minggu Pahing dikenal memiliki pemikiran yang sangat panjang sehingga selalu mampu menghindari masalah besar dalam hidupnya.
Naungan lakuning rembulan yang menyertai weton ini menjadikan rezeki sangat mudah dicari dari berbagai arah.
Keberuntungan yang sangat bagus ditambah kemudahan rezeki menjadikan Minggu Pahing layak masuk kategori Titisan Dewi Sri.
2. Minggu Kliwon
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