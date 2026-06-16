Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 16 Juni 2026 | 16.59 WIB

11 Weton Titisan Dewi Sri yang Kemakmuran dan Rezeki Dimudahkan Menurut Primbon Jawa

weton titisan dewi sri yang kemakmuran dan rezeki dimudahkan menurut primbon jawa / foto : Magnific/ freepik - Image

weton titisan dewi sri yang kemakmuran dan rezeki dimudahkan menurut primbon jawa / foto : Magnific/ freepik

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat 11 weton yang disebut sebagai Titisan Dewi Sri, lambang kemakmuran dan kesejahteraan hidup.

Dewi Sri dalam kepercayaan masyarakat Jawa dipercaya membawa kemakmuran dan rezeki dimudahkan bagi siapa pun yang mewarisi energinya.

Kesebelas weton ini diramalkan selalu dikelilingi keberuntungan rezeki yang sangat bagus sepanjang perjalanan hidupnya.

Primbon Jawa mencatat bahwa naungan-naungan kuat yang menyertai setiap weton menjadi sumber kemakmuran yang mengalir tanpa henti.

Dilansir dari akun YouTube  Pandawa Cirebon pada Selasa (16/6), berikut sebelas weton titisan dewi sri yang kemakmuran dan rezeki dimudahkan menurut primbon jawa.

1. Minggu Pahing

Weton Minggu Pahing dikenal memiliki pemikiran yang sangat panjang sehingga selalu mampu menghindari masalah besar dalam hidupnya.

Naungan lakuning rembulan yang menyertai weton ini menjadikan rezeki sangat mudah dicari dari berbagai arah.

Keberuntungan yang sangat bagus ditambah kemudahan rezeki menjadikan Minggu Pahing layak masuk kategori Titisan Dewi Sri.

2. Minggu Kliwon

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
8 Weton yang Konon Sulit Jauh dari Rezeki, Hidup Berkecukupan dan Dipenuhi Peluang Emas - Image
Zodiak

8 Weton yang Konon Sulit Jauh dari Rezeki, Hidup Berkecukupan dan Dipenuhi Peluang Emas

Selasa, 16 Juni 2026 | 04.18 WIB

Terlahir Membawa Hoki Besar! 9 Weton Ini Dipercaya Memiliki Masa Depan Cerah dan Sejahtera - Image
Zodiak

Terlahir Membawa Hoki Besar! 9 Weton Ini Dipercaya Memiliki Masa Depan Cerah dan Sejahtera

Selasa, 16 Juni 2026 | 04.06 WIB

Top 10 Weton yang Dipercaya Memiliki Garis Tangan Orang Kaya dan Jalan Hidup Penuh Kemakmuran - Image
Zodiak

Top 10 Weton yang Dipercaya Memiliki Garis Tangan Orang Kaya dan Jalan Hidup Penuh Kemakmuran

Selasa, 16 Juni 2026 | 04.04 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

7

MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

10

Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore