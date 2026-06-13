Jelang 1 Suro, Kenali Weton Tulang Wangi Beserta Kelebihan dan Pantangannya Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Menjelang malam 1 Suro, masyarakat Jawa kembali menaruh perhatian pada berbagai kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun, salah satunya mengenai weton Tulang Wangi.

Dalam tradisi Jawa, pemilik weton ini dipercaya memiliki aura spiritual yang kuat, kharisma alami, serta kepekaan batin yang lebih tinggi dibandingkan weton lainnya.

Tak heran, banyak orang penasaran weton apa saja yang termasuk Tulang Wangi, apa kelebihannya, dan pantangan apa yang sebaiknya dihindari saat memasuki bulan Suro.

Meski tidak ditemukan dalam kitab primbon sebagai kategori baku yang berlaku secara universal, istilah Tulang Wangi telah lama dikenal dalam budaya lisan masyarakat Jawa.

Sebutan ini diberikan kepada orang-orang yang diyakini memiliki aura kuat, daya tarik alami, kepekaan batin, dan kedekatan dengan dunia spiritual.

Kepercayaan mengenai weton Tulang Wangi hingga kini masih banyak dijumpai, terutama di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Namun perlu dipahami bahwa semua penjelasan mengenai weton Tulang Wangi merupakan bagian dari tradisi dan kearifan budaya Jawa, bukan fakta ilmiah.

Apa Itu Weton Tulang Wangi? Dalam bahasa Jawa, "tulang" berarti bagian dasar atau inti dari diri seseorang, sedangkan "wangi" melambangkan kemuliaan, keberuntungan, atau aura positif.

Karena itu, orang yang disebut memiliki weton Tulang Wangi dipercaya mempunyai energi batin yang kuat sehingga mudah disukai orang lain, dihormati, dan sering kali dianggap memiliki "pagar gaib" atau perlindungan spiritual yang lebih kuat dibandingkan kebanyakan orang.