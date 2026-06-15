Karier Bersinar dan Finansial Stabil! 7 Weton Ini Dipercaya Memiliki Nasib Istimewa sejak Lahir

Ilustrasi weton yang finansialnya stabil (Magnific)
JawaPos.com - Kepercayaan terhadap weton masih menjadi bagian yang melekat dalam budaya Jawa hingga saat ini.
Melalui perpaduan hari lahir dan pasaran, Primbon Jawa memberikan gambaran mengenai karakter, potensi, hingga perjalanan hidup seseorang.
Meski tidak dapat dijadikan ukuran pasti, banyak orang meyakini bahwa weton tertentu membawa energi positif yang dapat membantu pemiliknya meraih keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan.
Dalam berbagai penafsiran Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang sering dikaitkan dengan kesuksesan karier, kestabilan finansial, serta kemampuan menghadapi tantangan hidup dengan baik.
Pemilik weton-weton ini dipercaya memiliki karakter unggul yang membuat mereka lebih mudah menemukan peluang dan membangun masa depan yang lebih mapan.
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Keberhasilan tentu tidak hanya ditentukan oleh weton semata. Kerja keras, disiplin, serta kemauan untuk terus belajar tetap menjadi faktor utama yang menentukan arah kehidupan seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Cermin Diri, inilah tujuh weton yang sering disebut memiliki nasib istimewa sejak lahir, karier bersinar dan finansial stabil.
1. Rabu Pahing
Rabu Pahing memiliki jumlah neptu 16 yang tergolong tinggi dalam perhitungan Primbon Jawa.
Weton ini sering dikaitkan dengan sosok yang memiliki semangat juang besar dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai rintangan.
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