Malam 1 Suro Penuh Misteri, 5 Weton Ini Dipercaya Harus Lebih Waspada terhadap Datangnya Sengkolo

Ilustrasi weton yang harus waspada saat memasuki malam 1 suro (Magnific)
JawaPos.com - Malam 1 Suro selalu menjadi salah satu momen yang menarik perhatian masyarakat Jawa.
Bukan hanya karena menjadi penanda pergantian tahun dalam kalender Jawa, tetapi juga karena malam ini sering dikaitkan dengan berbagai tradisi, ritual, dan kepercayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Bagi sebagian orang, 1 Suro dianggap sebagai waktu untuk melakukan introspeksi, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan merenungkan perjalanan hidup yang telah dilalui.
Dalam berbagai penafsiran Primbon Jawa, malam 1 Suro juga sering dikaitkan dengan perubahan energi yang dipercaya dapat memengaruhi kehidupan seseorang.
Karena itulah, beberapa weton disebut perlu meningkatkan kewaspadaan agar terhindar dari berbagai hambatan atau sengkolo, yang dalam tradisi Jawa sering dimaknai sebagai kesialan, rintangan, atau ujian yang datang secara tidak terduga.
Perlu dipahami bahwa hal ini merupakan bagian dari kepercayaan tradisional yang berkembang di masyarakat dan tidak dapat dijadikan kepastian.
Namun demikian, banyak orang tetap menjadikannya sebagai pengingat untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan.
Dilansir dari kanal YouTube Rahasia Jawa, inilah lima weton yang dalam beberapa penafsiran Primbon Jawa dipercaya perlu lebih waspada saat memasuki malam 1 Suro.
1. Jumat Kliwon
Jumat Kliwon sering dianggap sebagai salah satu weton yang memiliki energi spiritual kuat.
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