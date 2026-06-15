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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 15 Juni 2026 | 22.59 WIB

Hartanya Sangat Banyak, 8 Weton Tibo Gedong Ini Anti Miskin Seumur Hidup Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton tibo gedong yang ditakdirkan kaya raya (Freepik) - Image

Ilustrasi weton tibo gedong yang ditakdirkan kaya raya (Freepik)

JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, weton Tibo Gedong sering dianggap sebagai salah satu weton yang membawa keberuntungan besar, terutama dalam hal rezeki dan kemakmuran.

Weton ini dipercaya memiliki garis hidup yang dipenuhi kelimpahan, sehingga pemiliknya kerap dikaitkan dengan aliran rezeki yang terus mengalir tanpa henti.

Menurut kepercayaan tersebut, mereka yang lahir dengan weton Tibo Gedong disebut tidak terlalu kesulitan dalam urusan finansial karena peluang rezeki datang secara berulang dan stabil.

Dalam pandangan Primbon Jawa, weton ini juga sering dimaknai sebagai simbol kemakmuran, karena hidupnya dianggap selalu dikelilingi oleh keberkahan dan kecukupan.

Mengutip kanal YouTube Primbon Cirebon, disebutkan bahwa terdapat delapan weton Tibo Gedong yang diyakini memiliki rezeki berlimpah serta kehidupan yang jauh dari kesulitan ekonomi menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Kliwon

Individu yang terlahir pada hari Minggu Kliwon dikenal memiliki kepribadian yang cenderung introver dan tidak banyak bicara.

Mereka memiliki tata krama yang sangat baik serta perilaku yang halus dan penuh kesopanan.

Meskipun terkesan pemalu, namun sikap santun mereka justru membuat banyak orang tertarik untuk menjalin persahabatan.

Karakter yang bertanggung jawab dan sederhana membuat mereka sering dipercaya untuk memimpin atau mengayomi orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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