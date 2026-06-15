Kaya Raya Bukan Impian, 8 Weton Ini Selalu Menerima Rezeki dan Kesuksesan

Ilustrasi orang kaya raya (Magnific)
JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya membawa keberkahan berupa kekayaan lahir dan batin bagi pemiliknya.
Weton-weton ini disebut memiliki daya tarik spiritual yang membuat rezeki seolah terus mengalir dan datang silih berganti tanpa henti.
Tidak hanya dalam aspek materi, pemilik weton tersebut juga diyakini lebih mudah meraih kesuksesan di berbagai bidang kehidupan lainnya.
Dalam pandangan Primbon Jawa, keberuntungan yang melekat pada weton ini membuat hidup pemiliknya kerap dipenuhi peluang baik serta pencapaian yang berkesinambungan.
Baca Juga: 7 Weton Ini Diprediksi Rezekinya Lancar, Seumur Hidup Jauh dari Kata Melarat Menurut Primbon Jawa
Mengutip kanal YouTube NGAOS JAWA, disebutkan bahwa terdapat delapan weton yang dipercaya kaya dan selalu dikejar rezeki serta kesuksesan menurut Primbon Jawa.
1. Sabtu Pon
Mereka yang terlahir pada hari Sabtu Pon memiliki koneksi spiritual yang mendalam dengan alam gaib, memberikan mereka intuisi yang sangat tajam dalam mengambil keputusan penting.
Keberuntungan yang mereka alami bukanlah hasil dari kebetulan semata, melainkan buah dari usaha dan kerja keras yang mereka lakukan secara konsisten.
Kemampuan luar biasa mereka dalam mengenali peluang menguntungkan, terutama di bidang finansial, menjadikan mereka unggul dalam pengelolaan ekonomi.
Kecerdasan dalam mengatur keuangan dan naluri investasi yang kuat membuat mereka selalu berada dalam kondisi finansial yang stabil.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa