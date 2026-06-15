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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 15 Juni 2026 | 22.43 WIB

Kaya Raya Bukan Impian, 8 Weton Ini Selalu Menerima Rezeki dan Kesuksesan

Ilustrasi orang kaya raya (Magnific) - Image

Ilustrasi orang kaya raya (Magnific)

JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya membawa keberkahan berupa kekayaan lahir dan batin bagi pemiliknya.

Weton-weton ini disebut memiliki daya tarik spiritual yang membuat rezeki seolah terus mengalir dan datang silih berganti tanpa henti.

Tidak hanya dalam aspek materi, pemilik weton tersebut juga diyakini lebih mudah meraih kesuksesan di berbagai bidang kehidupan lainnya.

Dalam pandangan Primbon Jawa, keberuntungan yang melekat pada weton ini membuat hidup pemiliknya kerap dipenuhi peluang baik serta pencapaian yang berkesinambungan.

Mengutip kanal YouTube NGAOS JAWA, disebutkan bahwa terdapat delapan weton yang dipercaya kaya dan selalu dikejar rezeki serta kesuksesan menurut Primbon Jawa.

1. Sabtu Pon

Mereka yang terlahir pada hari Sabtu Pon memiliki koneksi spiritual yang mendalam dengan alam gaib, memberikan mereka intuisi yang sangat tajam dalam mengambil keputusan penting.

Keberuntungan yang mereka alami bukanlah hasil dari kebetulan semata, melainkan buah dari usaha dan kerja keras yang mereka lakukan secara konsisten.

Kemampuan luar biasa mereka dalam mengenali peluang menguntungkan, terutama di bidang finansial, menjadikan mereka unggul dalam pengelolaan ekonomi.

Kecerdasan dalam mengatur keuangan dan naluri investasi yang kuat membuat mereka selalu berada dalam kondisi finansial yang stabil.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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