Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 16 Juni 2026 | 01.18 WIB

Nasib Selalu Bersinar! Inilah 6 Weton Ini Konon Dikaruniai Kekayaan dan Kesuksesan Berkelanjutan

Ilustrasi weton kaya raya Magnific) - Image

Ilustrasi weton kaya raya Magnific)

JawaPos.com - Kesuksesan dan kekayaan merupakan impian banyak orang. Dalam budaya Jawa, salah satu cara yang sering digunakan untuk melihat potensi perjalanan hidup seseorang adalah melalui weton kelahiran. 

Primbon Jawa mengajarkan bahwa perpaduan hari dan pasaran tidak hanya menggambarkan karakter seseorang, tetapi juga dipercaya memiliki kaitan dengan keberuntungan, rezeki, hingga peluang mencapai kemakmuran.

Meski weton bukan jaminan mutlak seseorang akan menjadi kaya atau sukses, banyak masyarakat yang meyakini bahwa beberapa weton memiliki energi positif yang mampu membantu pemiliknya menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih baik. 

Karakter kuat, kemampuan beradaptasi, kecerdasan dalam mengambil keputusan, hingga kemauan bekerja keras menjadi faktor yang sering dikaitkan dengan keberhasilan mereka.

Dalam berbagai penafsiran Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki peluang besar untuk menikmati kesuksesan yang berkelanjutan. 

Mereka dikenal sebagai sosok yang mampu bangkit dari kesulitan, memanfaatkan peluang dengan baik, serta menjaga kestabilan hidup dalam jangka panjang.

Dilansir dari kanal YouTube Cermin DIri, inilah enam weton yang konon dikaruniai kekayaan dan kesuksesan berkelanjutan menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pahing

Rabu Pahing memiliki jumlah neptu 16 yang tergolong tinggi dalam perhitungan Primbon Jawa. 

Weton ini sering dikaitkan dengan sosok yang memiliki semangat juang luar biasa dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan hidup.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Hidupnya Penuh Kejutan, 8 Weton Ini Tiba-tiba Dapat Rezeki Nomplok dari Arah Tak Terduga - Image
Zodiak

Hidupnya Penuh Kejutan, 8 Weton Ini Tiba-tiba Dapat Rezeki Nomplok dari Arah Tak Terduga

Senin, 15 Juni 2026 | 23.03 WIB

Kaya Raya Bukan Impian, 8 Weton Ini Selalu Menerima Rezeki dan Kesuksesan - Image
Zodiak

Kaya Raya Bukan Impian, 8 Weton Ini Selalu Menerima Rezeki dan Kesuksesan

Senin, 15 Juni 2026 | 22.43 WIB

Makmur Tanpa Syarat, 9 Weton Ini Bakal Dihujani Rezeki Sangat Deras - Image
Zodiak

Makmur Tanpa Syarat, 9 Weton Ini Bakal Dihujani Rezeki Sangat Deras

Senin, 15 Juni 2026 | 22.38 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore