Nasib Selalu Bersinar! Inilah 6 Weton Ini Konon Dikaruniai Kekayaan dan Kesuksesan Berkelanjutan

JawaPos.com - Kesuksesan dan kekayaan merupakan impian banyak orang. Dalam budaya Jawa, salah satu cara yang sering digunakan untuk melihat potensi perjalanan hidup seseorang adalah melalui weton kelahiran.

Primbon Jawa mengajarkan bahwa perpaduan hari dan pasaran tidak hanya menggambarkan karakter seseorang, tetapi juga dipercaya memiliki kaitan dengan keberuntungan, rezeki, hingga peluang mencapai kemakmuran.

Meski weton bukan jaminan mutlak seseorang akan menjadi kaya atau sukses, banyak masyarakat yang meyakini bahwa beberapa weton memiliki energi positif yang mampu membantu pemiliknya menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

Karakter kuat, kemampuan beradaptasi, kecerdasan dalam mengambil keputusan, hingga kemauan bekerja keras menjadi faktor yang sering dikaitkan dengan keberhasilan mereka.

Dalam berbagai penafsiran Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki peluang besar untuk menikmati kesuksesan yang berkelanjutan.

Mereka dikenal sebagai sosok yang mampu bangkit dari kesulitan, memanfaatkan peluang dengan baik, serta menjaga kestabilan hidup dalam jangka panjang.

Dilansir dari kanal YouTube Cermin DIri, inilah enam weton yang konon dikaruniai kekayaan dan kesuksesan berkelanjutan menurut Primbon Jawa.

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1. Rabu Pahing

Rabu Pahing memiliki jumlah neptu 16 yang tergolong tinggi dalam perhitungan Primbon Jawa.