Makmur Tanpa Syarat, 9 Weton Ini Bakal Dihujani Rezeki Sangat Deras

JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, sejumlah weton diyakini memiliki nasib yang lebih istimewa dibandingkan yang lain, termasuk peluang untuk hidup makmur sepanjang hayat.

Mereka dipercaya akan mendapatkan kelimpahan rezeki, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga kebahagiaan serta keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan.

Keberuntungan tersebut tidak dianggap datang begitu saja, melainkan juga berkaitan dengan karakter pribadi seperti ketekunan, kerja keras, serta sikap positif yang mereka miliki dalam menjalani hidup.

Selain itu, mereka juga disebut memiliki daya tarik tersendiri yang membuat orang lain cenderung mudah bekerja sama atau memberikan dukungan dalam perjalanan hidupnya.

Mengutip kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, disebutkan bahwa terdapat sembilan weton yang dipercaya akan hidup makmur sepanjang umur karena limpahan rezeki menurut Primbon Jawa.

1. Senin Pahing

Weton ini memiliki neptu 13, dengan rincian hari Senin bernilai 5 dan Pahing bernilai 8. Kepribadian mereka cenderung tertutup dan suka menyendiri, namun dikenal memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi berbagai situasi.

Ketika batas kesabarannya terlampaui, amarahnya bisa sangat mengerikan dan sulit memaafkan orang yang telah menyakiti hatinya. Jiwa penolong dan kecintaannya pada kebersihan menjadi ciri khas yang menonjol dalam kesehariannya.

Kebaikan hatinya sering kali disalahgunakan orang lain, membuatnya rentan terhadap penipuan dan manipulasi. Sifat teliti dan perhitungan dalam mencari keuntungan diimbangi dengan kemandirian yang kuat.