Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 15 Juni 2026 | 22.38 WIB

Makmur Tanpa Syarat, 9 Weton Ini Bakal Dihujani Rezeki Sangat Deras

Ilustrasi Dihujani Rezeki Deras (jcomp/freepik) - Image

Ilustrasi Dihujani Rezeki Deras (jcomp/freepik)

JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, sejumlah weton diyakini memiliki nasib yang lebih istimewa dibandingkan yang lain, termasuk peluang untuk hidup makmur sepanjang hayat.

Mereka dipercaya akan mendapatkan kelimpahan rezeki, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga kebahagiaan serta keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan.

Keberuntungan tersebut tidak dianggap datang begitu saja, melainkan juga berkaitan dengan karakter pribadi seperti ketekunan, kerja keras, serta sikap positif yang mereka miliki dalam menjalani hidup.

Selain itu, mereka juga disebut memiliki daya tarik tersendiri yang membuat orang lain cenderung mudah bekerja sama atau memberikan dukungan dalam perjalanan hidupnya.

Mengutip kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, disebutkan bahwa terdapat sembilan weton yang dipercaya akan hidup makmur sepanjang umur karena limpahan rezeki menurut Primbon Jawa.

1. Senin Pahing

Weton ini memiliki neptu 13, dengan rincian hari Senin bernilai 5 dan Pahing bernilai 8. Kepribadian mereka cenderung tertutup dan suka menyendiri, namun dikenal memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi berbagai situasi.

Ketika batas kesabarannya terlampaui, amarahnya bisa sangat mengerikan dan sulit memaafkan orang yang telah menyakiti hatinya. Jiwa penolong dan kecintaannya pada kebersihan menjadi ciri khas yang menonjol dalam kesehariannya.

Kebaikan hatinya sering kali disalahgunakan orang lain, membuatnya rentan terhadap penipuan dan manipulasi. Sifat teliti dan perhitungan dalam mencari keuntungan diimbangi dengan kemandirian yang kuat.

2. Senin Legi

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
5 Weton Ini Ditakdirkan Paling Kaya Raya dari Orang Kebanyakan, Sukses di Segala Bidang - Image
Zodiak

5 Weton Ini Ditakdirkan Paling Kaya Raya dari Orang Kebanyakan, Sukses di Segala Bidang

Senin, 15 Juni 2026 | 23.09 WIB

Hidupnya Penuh Kejutan, 8 Weton Ini Tiba-tiba Dapat Rezeki Nomplok dari Arah Tak Terduga - Image
Zodiak

Hidupnya Penuh Kejutan, 8 Weton Ini Tiba-tiba Dapat Rezeki Nomplok dari Arah Tak Terduga

Senin, 15 Juni 2026 | 23.03 WIB

Hartanya Sangat Banyak, 8 Weton Tibo Gedong Ini Anti Miskin Seumur Hidup Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Hartanya Sangat Banyak, 8 Weton Tibo Gedong Ini Anti Miskin Seumur Hidup Menurut Primbon Jawa

Senin, 15 Juni 2026 | 22.59 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore