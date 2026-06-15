Hidupnya Penuh Kejutan, 8 Weton Ini Tiba-tiba Dapat Rezeki Nomplok dari Arah Tak Terduga

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki keberuntungan besar dalam hal rezeki.

Aliran kekayaan yang datang secara tiba-tiba sering kali membuat sebagian orang di sekitarnya merasa heran, bahkan sampai menimbulkan dugaan yang tidak berdasar.

Namun, dalam pandangan Primbon Jawa, kondisi tersebut dianggap sebagai bagian dari takdir dan keberuntungan bawaan sejak lahir, bukan hal yang berkaitan dengan cara-cara tertentu.

Mereka kerap digambarkan memperoleh rezeki tak terduga, mulai dari usaha yang tiba-tiba berkembang pesat hingga keberuntungan finansial yang datang tanpa disangka.

Mengutip kanal YouTube Kejawen, disebutkan bahwa terdapat delapan weton yang sering disalahpahami karena dinilai mendadak mendapatkan rezeki berlimpah dan kekayaan menurut Primbon Jawa.

1. Senin Kliwon

Weton pada hari ini dikenal memiliki daya tarik keberuntungan yang istimewa, terutama dalam aspek finansial dan kekayaan. Individu yang terlahir di hari ini memiliki karakter pekerja keras, tidak mudah putus asa, dan memiliki ketekunan luar biasa yang menjadi modal utama kesuksesan.

Lintang Rukma yang menaungi memberikan aliran energi positif sehingga sering mendatangkan proyek-proyek besar atau peluang bisnis yang tak terduga. Rezeki yang mengalir membuat mereka tidak hanya sejahtera secara materi, tetapi juga mendapatkan kehormatan di lingkungan sekitar dengan kepemilikan aset mewah yang mencolok.

2. Selasa Legi