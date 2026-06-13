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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 13 Juni 2026 | 18.32 WIB

Ramalan Zodiak Besok Minggu 14 Juni 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Urusan keuangan akan mendapat manfaat dari sentuhan analitis Virgo, jadi selesaikanlah tugas-tugas yang tertunda.

Sedangkan pendekatan Scorpio terhadap keuangan harus sama bersemangatnya dengan tujuan.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak pada besok Minggu 14 Juni 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Sikap romantis bersinar lebih terang daripada kata-kata, tunjukkan pengabdian Anda melalui tindakan.

Kepemimpinan Anda dikagumi dan tantangan tak terduga akan membuktikan kemampuan Anda di tempat kerja.

Berfoya-foyalah hanya jika keuangan Anda memungkinkan karena kemurahan hati paling baik dipadukan dengan kebijaksanaan.

Isi energi Anda dengan pilihan makanan bergizi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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