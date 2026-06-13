Ramalan Zodiak Libra Besok Minggu, 14 Juni 2026: Karier Bersinar, Saat Tepat Merencanakan Perjalanan Impian

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini menjadi salah satu hari yang cukup menjanjikan bagi Libra. Konjungsi Jupiter dan Venus berada di rumah ke-10, sektor yang berhubungan dengan karier, reputasi, dan pencapaian profesional.

Sementara itu, Bulan bergerak melalui rumah ke-9 di Gemini yang berkaitan dengan perjalanan jauh, pendidikan, dan perluasan wawasan.

Kombinasi energi ini membuat Libra lebih optimistis dalam memandang masa depan.

Jika selama ini Anda ingin merencanakan perjalanan panjang atau bahkan liburan ke luar negeri, hari ini adalah waktu yang tepat untuk mulai menyusun agenda tersebut.

Dukungan planet-planet positif di sektor karier juga membuat Anda merasa lebih dihargai atas usaha dan kerja keras yang telah dilakukan.

Meski banyak peluang baik yang datang, jangan lupa memperhatikan kondisi kesehatan, terutama bagian tubuh bawah agar tetap prima dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Yuk simak ramalan lengkap tentang cinta, kesehatan, emosi, dan perjalanan Libra pada Minggu, 14 Juni 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

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Asmara Libra

Dalam hubungan percintaan, Libra dikenal sebagai pribadi yang tidak mudah menunjukkan seluruh isi hati kepada banyak orang. Namun, kepada pasangan, Anda mampu memperlihatkan sisi diri yang paling jujur dan apa adanya.

Hal inilah yang membuat pasangan merasa dekat dan memahami Anda lebih dalam.

Sementara bagi Libra yang masih lajang, pengaruh Venus membawa energi positif yang dapat membuka peluang pertemuan romantis atau hubungan baru yang menjanjikan.